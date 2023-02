In Jerusalem ist ein Auto an einer Bushaltestelle in mehrere Fußgänger gefahren. Symbolfoto: imago images/NurPhoto up-down up-down Mutmaßlicher Terrorangriff Jerusalem: Auto fährt in Menschengruppe – zwei Tote, darunter ein Kind Von dpa | 10.02.2023, 13:19 Uhr | Update vor 39 Min.

An einer Bushaltestelle in Jerusalem sind am Freitagmittag zwei Menschen ums Leben gekommen, nachdem ein Auto in eine Menschengruppe fuhr. Darunter auch ein Kind.