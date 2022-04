Während Paula Lienemann über 50 Meter Rücken in Einzel und in der Staffel als Startschwimmerin ihre Bestzeit auf 0:31,57 bzw. 0:31,55 Minuten verbesserte (97. in der offenen Wertung), steigerte sich Jeremy-Jay Krogull-Hull in seiner Spezialdisziplin 200 Meter Rücken auf Stadtrekordzeit von 2:00,99 (13. Platz), qualifizierte sich für das B-Finale und verpasste das A-Finale nur um 0,5 Sekunden.

Danach verbesserten Paula Lienemann, Sophia Perwas, Franziska Bergmann und Frederike Gründel über 4-mal 50 Meter Lagen den seit 2003 bestehenden Bezirksrekord auf 2:01,98 Minuten (21. Platz).

Hauchdünn verpasste Frederike Gründel über 200 Meter Freistil in Bestzeit von 2:08,94 Minuten ihren ersten Einzel-Stadtrekord (81. Platz in der offenen Wertung). Zufrieden durften zudem Jonas Bergmann (57. über 100 m Freistil in 0:52,88) und Sophia Perwas (71. über 50 m Brust in 0:35,04) sein. Jeremy-Jay Krogull-Hull unterbot als Startschwimmer der 4x 50 Meter-Staffel erneut seinen Stadtrekord über 50 m Rücken auf 0:26,27. Mit ihm schlug das Quartett der SGO verbessert nach 1:46,41 (26. Platz) an. Danach blieb Jeremy-Jay in 2:02,37 im B-Finale über 200 Meter Rücken hinter seinen Möglichkeiten beim 14. Platz in der Gesamtwertung.

Nach den Frühaufstehern Franziska Bergmann (82. in 0:27,25) und Frederike Gründel (99. in 0:27,61, jeweils 50 m Freistil) blieb Jonas Bergmann (38. in offener Wertung in 0:23,26) nur knapp hinter dem Stadtrekord von Sven Stallkamp (gesundheitlich angeschlagen 62. in 0:23,88, jeweils 50 m Freistil). Jeremy-Jay schwamm Stadtrekord über 100 m Rücken in 0:56,44 Minuten und verpasste das B-Finale um 0,4 Sekunden (22. Platz), ehe Frederike Gründel den Schlusspunkt setzte mit Bestzeit über 100 Meter Lagen (78. in 1:08,10).