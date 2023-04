Ryuichi Sakamoto Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Mit 71 Jahren Japanischer Filmkomponist Ryuichi Sakamoto gestorben Von dpa | 02.04.2023, 16:14 Uhr

Seine Werke sind weltbekannt, sein Name weniger. Ob Techno, Ambient oder Filmmusik zu „Der letzte Kaiser“ oder „Little Buddha“ - Ryuichi Sakamoto bewegte sich in den verschiedensten Genres und inspirierte viele Künstler in aller Welt.