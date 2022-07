Parmesan-Käse ist bei vielen Deutschen beliebt und wird oft zu Pasta-Gerichten serviert. FOTO: imago images/YAY Images up-down up-down Akuter Wassermangel Dürre in Italien: Deutschen Supermärkten droht Parmesan-Kollaps Von Torben Kessen | 06.07.2022, 13:54 Uhr

Parmesan ist in Deutschland ein gern gekauftes Produkt. Bald könnte der Käse in den Supermärkten aber knapp werden: In Italien leiden die Parmesanhersteller unter der extremen Dürre. Was es damit auf sich hat.