Menschen gedenken dem getöteten nigerianischen Straßenhändler. Foto: Chiara Gabrielli/AP/dpa FOTO: Chiara Gabrielli up-down up-down Civitanova Marche Italien: Nigerianischer Straßenhändler getötet Von dpa | 31.07.2022, 18:31 Uhr

Mitten am Tag kommt es in der Einkaufsstraße des Badeorts Civitanova Marche zu einem brutalen Angriff - ein Mensch stirbt. In der Kleinstadt und Italien fragt man sich: Warum wurde das nicht verhindert?