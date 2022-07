Wie kann das Problem der Qualzucht gelöst werden?

Helfen würde vielleicht eine gesetzliche Regelung in Form eines Heimtierzuchtgesetztes. In der Nutztierzucht gibt es so etwas seit Langem. Eine andere Idee wäre ein verpflichtendes Gespräch mit einem Tierarzt vor dem Hundekauf, bei dem er den Käufer über die Eigenschaften der gewünschten Rasse aufklärt. Bis so etwas umgesetzt wird heißt es: informieren, informieren, informieren!