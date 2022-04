Jana Michael FOTO: Bernd Wüstneck Fastenmonat Ramadan Integrationsbeauftragte macht auf Rassismus aufmerksam Von dpa | 01.04.2022, 17:55 Uhr | Update vor 14 Min.

Anlässlich des Beginns des muslimischen Fastenmonats Ramadan am Samstag hat die Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern die Bekämpfung von Rassismus in den Vordergrund gerückt. Trotz der aktuell großen Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge hierzulande bleibe auch im Jahr 2022 „das Thema antimuslimischer Rassismus aktuell und gleichzeitig wenig sichtbar“, sagte Jana Michael am Freitag in Schwerin. Muslimische Geflüchtete erleben demnach fast tagtäglich Formen der Mehrfachdiskriminierung, sie seien weiter „die Anderen“.