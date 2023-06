Neu Delhi Foto: -/Neighbourhood Woof/dpa up-down up-down Tiere Indien und die vielen Straßenhunde: Retten oder töten? Von dpa | 01.06.2023, 07:56 Uhr

In Indien greifen streunende Hunde öfter Menschen an - manchmal sogar tödlich. Was soll man tun, wenn es viele streunende Hunde gibt und es gleichzeitig viel Mitgefühl mit den Tieren in der Gesellschaft gibt?