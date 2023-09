Spektakel am Nachthimmel Auch in Deutschland sichtbar: Grüner Komet „Nishimura“ fliegt derzeit vorbei Von dpa | 06.09.2023, 08:21 Uhr Das Bild zeigt den Kometen C/2023 (grün), auch „Nishimura“ genannt. Foto: dpa/NASA/Dan Bartlett up-down up-down

In den kommenden Tagen lohnt sich wieder ein Blick in Richtung Nachthimmel: Der erst kürzlich entdeckte grüne Komet „Nishimura“ fliegt an der Erde vorbei und lässt sich dabei gut beobachten.