Von ihrem Haus hat Friederike Engel einen Traumblick und Zugang zur Schlei – doch das Grundstück brachte von Anfang auch unliebsame Besucher mit sich. FOTO: Doris Smit up-down up-down Urlauber im Norden Unerwünschter Besuch: Was Friederike Engel an der Schlei erlebt Von Doris Smit | 13.07.2022, 10:33 Uhr | Update vor 3 Std.

Kappeln in Schleswig-Holstein ist beliebt. Immer mehr Urlauber fahren an die Schlei. Bauprojekte wie die Schleiterrassen ziehen ebenfalls großes Interesse auf sich und viele Menschen an. Für die Anwohner hat das im Einzelfall auch mal besonders negative Auswirkungen – wie im Fall der Familie Engel.