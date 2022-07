Nach der Vorbereitung, in der man witterungsbedingt ständig improvisieren musste, sind Trainer Ralf Spanier und seine Mannschaft jetzt wieder „heiß darauf, endlich wieder Wettkampfpraxis zu sammeln“. Sowohl die Liga-Partie gegen Ahlerstedt als auch das Pokalspiel gegen Havelse am vergangenen Wochenende wurden abgesagt. Wieder im Kader stehen Marina Buschinski und Miriam Plümer, die arbeitsbedingt in den letzten Wochen kaum trainieren konnten. Das Hinspiel gegen den Tabellennachbarn gewann die TSG mit 5:0.