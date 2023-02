«Im Westen nichts Neues» Foto: Reiner Bajo/Netflix/dpa up-down up-down Antikriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ für US-Filmschnittpreise nominiert Von dpa | 02.02.2023, 01:57 Uhr

Der deutsche Editor Sven Budelmann wurde in der Kategorie „Bester Spielfilm-Schnitt/Drama“ nominiert. Am 5. März werden die „Eddie-Awards“ in Los Angeles verliehen.