Außeneinsatz FOTO: Sven Hoppe Panorama Im Weltraum reparieren Von dpa | 23.03.2022, 18:26 Uhr | Update vor 1 Std.

Im All schweben, rund 400 Kilometer über der Erde! Dieses spannende Abenteuer hat der deutsche Astronaut Matthias Maurer am Mittwoch erlebt. Er gehört seit Mitte November zur Besatzung der Internationale Raumstation ISS, die im Weltraum um die Erde düst. Am Mittwoch nun verließ er die ISS für einen Außeneinsatz, gemeinsam mit einem Astronauten aus den Vereinigten Staaten von Amerika.