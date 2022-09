Im Fall der getöteten 14-jährigen Ayleen hat der Tatverdächtige eine Geständnis abgelegt. Archivfoto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down Bereits straffällig Im See versenkt: Tatverdächtiger gesteht Tötung im Fall Ayleen Von dpa | 06.09.2022, 11:30 Uhr

Im Fall der getöteten 14-jährigen Ayleen hat der Tatverdächtige ein Geständnis abgelegt. Er gab zu, das Mädchen im Juli in Hessen getötet und in einem See versenkt zu haben.