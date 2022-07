Dass diese Ansicht vor allem im Winter so eindrucksvoll wirkt, liegt an der großen freien Fläche, über die der Besucher, der von Melle aus kommt, direkt auf das Ortszentrum zufährt.

Wenden wir uns nun aber dem historischen Bild zu. Dabei handelt es sich einmal mehr um eine sehr alte Postkarte: Unter dem Schriftzug „Gruss aus Riemsloh“ lesen wir die handschriftliche Datierung „Melle, den 12. Januar 1904“. Die Karte wurde also vor fast genau 109 Jahren versandt.

Auch wenn der Gruß aus Riemsloh also ein etwas verspäteter Neujahrsgruß war - die Zeichnungen darauf zeigen allesamt sommerliche Motive. Neben der Gesamtansicht oben auf der Karte gibt es natürlich eine Detailzeichnung von St. Johann mit den Gebäuden ringsum; darunter ist die Gaststätte Vornholt dargestellt.

Falls Ihnen die Kirche in der Darstellung etwas unproportioniert vorkommt, hat das vermutlich zwei Gründe. Zum einen sind solche Zeichnungen natürlich nie ganz genau – oft wird die Höhe der Gebäude übertrieben, wobei sich dieser Effekt hier in Grenzen hält. Wichtiger ist hingegen, dass die Kirche im Jahr 1904 schlicht noch kleiner war als heute. Um die Jahrhundertwende handelte es sich um einfaches einschiffiges Gebäude, an dessen Südseite (auf der historischen Darstellung die Rückseite) sich damals noch der Friedhof befand.

Erst 1907 wurde er an einen anderen Ort verlegt. Eigentlich sollte damals auch eine neue, größere Kirche gebaut werden. Doch weil dabei ein altes Rippengewölbe hätte zerstört werden müssen, entschied man sich stattdessen für einen kreuzförmigen Anbau. Seit 1908 besitzt die Kirche weitgehend ihre heutige Gestalt.

In den kommenden Wochen werden wir an dieser Stelle noch die eine oder andere historische Aufnahme aus Riemsloh betrachten. Wenn Sie sich darauf schon einmal einstimmen wollen: Auf der alten Postkarte sind noch einige Details zu entdecken!