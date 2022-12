In der Nähe von Ulm hat ein Mann am Montagmorgen zwei Schülerinnen angegriffen, eine von ihnen erlag kurz darauf ihren Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Foto: Ralf Zwiebler/z-media/dpa up-down up-down Baden-Württemberg Nach Überfall auf zwei Schülerinnen: 14-Jährige ist tot Von Lorena Dreusicke | 05.12.2022, 12:16 Uhr | Update vor 24 Min.

Zwei Schülerinnen sind am Montagmorgen in Illerkirchberg auf dem Schulweg von einem Mann angegriffen worden. Ein Mädchen wird so schwer verletzt, dass sie wenige Stunden später stirbt.