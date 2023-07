Rammstein vor Berliner Heimspielen Foto: Malte Krudewig/dpa up-down up-down Musik „Ich will, dass ihr mir glaubt“ - Rammstein spielt in Berlin Von dpa | 13.07.2023, 12:50 Uhr | Update vor 10 Min.

Gleich drei ausverkaufte Heimspiele in Berlin stehen für Rammstein an. Doch nach heftigen Vorwürfen gegen Sänger Lindemann ist in Berlin nicht nur mit begeisterten Fans zu rechnen.