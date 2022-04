David Safier FOTO: Sina Schuldt Literatur „Ich hatte einfach Spaß dran“: Safier über „Miss Merkel“ Von dpa | 19.04.2022, 07:13 Uhr | Update vor 10 Min.

Mit seinem beiden Romanen über die ermittelnde Altkanzlerin - „Miss Merkel. Mord in der Uckermark“ und „Miss Merkel. Mord auf dem Friedhof“ - steht David Safier seit Monaten und Wochen auf Top-Plätzen der Bestsellerlisten. „Ich hatte einfach Spaß da dran“, sagte der 55-jährige Autor mit Blick auf seine beiden Romane. Natürlich sei die Hauptprotagonistin eine „Kunstfigur“, so der Erfolgsautor, der aber Leser zitiert, die sich Merkel genauso so vorstellen könnten: Als Meisterdetektivin in der Uckermark. Das Genre Krimi-Komödie bereitet Safier viel Freude, macht aber nur einen kleinen Teil seines Schaffens aus. Denn er befasst sich als Buch- und Drehbuchautor unter anderem mit dem Thema Holocaust.