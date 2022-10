Überschwemmungen in South Carolina Foto: Alex Brandon/AP/dpa up-down up-down Wirbelsturm „Ian“ sorgt für Überschwemmungen in South Carolina Von dpa | 01.10.2022, 03:46 Uhr

Nach schweren Schäden auf Kuba und in Florida verliert der Wirbelsturm „Ian“ allmählich an Kraft. Doch auch abgeschwächt sorgte er noch für Zerstörungen in den Bundesstaaten South und North Carolina.