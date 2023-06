Pride-Parade in San Francisco Foto: Noah Berger/AP/dpa up-down up-down Gesellschaft Hunderttausende bei Pride-Paraden in den USA Von dpa | 26.06.2023, 10:52 Uhr

In etlichen konservativ regierten US-Bundesstaaten nimmt die Dikriminierung von Transmenschen zu. Auch dagegen gehen in New York und San Francisco die Menschen auf die Straße.