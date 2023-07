Maria Anders ist in diesem Jahr hundert Jahre alt geworden. Foto: Stefanie Witte up-down up-down Maria Anders hat Antworten Fragen an eine Hundertjährige aus Bersenbrück: Worauf kommt es im Leben wirklich an? Von Stefanie Witte | 25.07.2023, 07:00 Uhr

Was ist ein gutes Leben? Wie findet man Glück? Worauf kommt es am Ende wirklich an? Maria Anders ist in diesem Jahr hundert Jahre alt geworden und findet im Interview Antworten, die andere inspirieren können.