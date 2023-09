Umkämpfte Region im Südkaukasus Hunderte Opfer bei Explosion an Treibstoffdepot in Berg-Karabach Von dpa | 25.09.2023, 22:31 Uhr Auf Bildern in sozialen Netzwerken sind die Flammen über dem Treibstoffdepot zu erkennnen. Foto: dpa/Siranush Sargsyan‘s Twitter account up-down up-down

In der Region Berg-Karabach ist es am Montagabend zu einer Explosion in einem Treibstofflager gekommen. Behörden gehen von hunderten Verletzten und Toten aus.