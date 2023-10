Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich das Tier am Montag, 2. Oktober, in Naarn in der Nähe von Linz von seiner Besitzerin und attackierte die laufende Frau. Die Joggerin wurde von dem American Staffordshire Terrier so schwer verletzt, dass sie noch am Ort des Angriffs starb.

Die Besitzerin versuchte noch, ihren Hund wegzuzerren. Sie erlitt dabei selbst schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Joggerin nach Hundeattacke nicht zu identifizieren

Laut dem „Kurier“ aus Österreich wurde die Joggerin durch die Bisse des Hundes „völlig entstellt“. Deshalb habe die Polizei die Identität der Frau noch nicht feststellen können. Die Polizei ermittelt gegen die Hundehalterin wegen fahrlässiger Tötung.

Der Hund sei bisher weder bei der Polizei noch bei der Gemeinde als auffällig bekannt gewesen. Der Amtstierarzt soll den American Staffordshire Terrier nach der Tat bereits untersucht haben. Das Ergebnis ist nicht bekannt.