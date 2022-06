„Ich bin selber überrascht, wie deutlich das Spiel ausgegangen ist“, gab HSG-Trainer Heiner Bültmann in der Pressekonferenz nach der Galavorstellung seiner Mannschaft zu. Nahezu über die gesamte Spielzeit blieben die Hausherren konzentriert und leisteten sich nur wenige Fehler. Nach dem 8:8-Gleichstand in der 12. Spielminute setzte sich Nordhorn-Lingen in den nächsten zehn Minuten auf 15:10 ab und legte so den Grundstein für einen verdienten Sieg.

Nach dem 20:14-Pausenstand beendete HSG-Schlussmann Björn Buhrmester mit seiner Siebenmeter-Parade gegen Aleksandar Stevic die Aufholjagd der Gäste, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Stattdessen zog Nordhorn-Lingen auf 23:15 davon. Weil die Grafschafter weiter konzentriert blieben, warfen die Gäste die Flinte früh ins Korn und ergaben sich in ihr Schicksal. So konnte Bültmann in der Schlussphase durchwechseln, und Rechtsaußen Hannes Hombrink beendete den Torreigen mit seinen ersten beiden Saisontreffern.

„Wir sind in dieser Saison in keinem Spiel so vorgeführt worden“, zollte Gästetrainer Markus Gaugisch der Bültmann-Truppe großen Respekt, „wir hatten nie eine Chance, richtigen Zugriff zu bekommen. Davor muss man den Hut ziehen.“ Alles, was sich der Tabellenzweite von der Schwäbischen Alb im Angriff vorgenommen hatte, führten ihm die HSG-Akteure vor. Nordhorn-Lingen nutzte die Gelegenheiten bei Gegenstößen und nach Ballverlusten der Gäste konsequent.

Auch auf die ungewöhnliche „jugoslawische“ 3-2-1-Abwehrvariante der Neuenhauser hatte sich die HSG perfekt eingestellt und sorgte wiederum für Verwunderung beim Coach. „Ich bin überrascht, wie gut wir das haben lösen können“, betonte Bültmann, „wir haben die richtige Mischung aus Geduld und Zug zum Tor gefunden. Dazu waren wir in der Abwehr immer aggressiv.“