Mehrere Einsatzfahrzeuge wurden zum Unfallort gerufen. (Symbolbild) FOTO: imago images/snapshot In Mecklenburg-Vorpommern Hotelmitarbeiter gerät in Brand - mehrere Personen schwer verletzt Von Kim Patrick von Harling, dpa | 15.05.2022, 15:50 Uhr

Es sollte eine entspannte Schicht in der hoteleigenen Sauna werden. Doch am Ende musste der Hotelmitarbeiter mit schweren Verbrennungen per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.