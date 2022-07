Der im Iran spielende Film von Regisseur Ben Affleck wurde bei der Gala in der Nacht zum Montag in Los Angeles als bester Film und für die beste Regie ausgezeichnet. Der Österreicher Haneke gewann für sein Drama «Liebe» einen Globe in der Kategorie «Fremdsprachiger Film». Für den deutsch-österreichischen Schauspieler Waltz und seine Leistung in «Django Unchained» gab es einen Preis als bester Nebendarsteller.

Für den Gesprächsstoff des Abends sorgte aber ein anderer Star: Als Jodie Foster (50) den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk und ihre Verdienste um die Filmkunst annahm, sprach sie in ihrer Dankesrede offen über ihre Homosexualität und dankte ihrer langjährigen früheren Ex-Lebensgefährtin Cydney Bernard für deren Unterstützung. Viele Gäste hatten Tränen in den Augen. Beim Kurznachrichtendienst Twitter gab es eine Flut von Kommentaren und viel Anerkennung für den Hollywoodstar. Foster kündigte zugleich ihren Abschied aus dem Filmbusiness an. «Ich werde nie wieder auf dieser Bühne stehen. Auf keiner Bühne», sagte sie. Enttäuschend endete der Abend für den US-Starregisseur Steven Spielberg: Er war mit «Lincoln» sieben Mal nominiert, doch am Ende gewann nur sein Hauptdarsteller Daniel Day-Lewis einen Globe. Möglicherweise hat Spielberg bei den Oscars Ende Februar mehr Glück - er geht mit zwölf Nominierungen ins Rennen. Ben Afflecks «Argo» basiert auf wahren Begebenheiten und handelt von einer aberwitzigen CIA-Befreiungsaktion von US-Geiseln im Iran. Der Film wurde von Kritikern in den USA und Europa bereits nach seinem Erscheinen hoch gelobt. In iranischen Medien stießen die Auszeichnungen für den Film dagegen auf Kritik. Die Nachrichtenagentur Fars bezeichnete den Streifen als «anti-iranisch» und nannte die Auszeichnung des Politthrillers als besten Film einen «fragwürdigen Schritt». Das Land kündigte Medienberichten zufolge an, einen Film mit der iranischen Sichtweise auf die US-Geiselbefreiung im Jahr 1980 zu drehen. «Argo» ist Afflecks dritte Regiearbeit, er spielt in dem Werk auch selbst mit. Der US-Amerikaner feierte Ende der 90er Jahre mit «Good Will Hunting» seinen Durchbruch. Dafür bekam er damals auch zusammen mit Matt Damon einen Oscar für das Drehbuch. Michael Haneke setzte bei den Globes mit «Liebe» seinen Erfolgszug fort. Für das berührende Altersdrama hatte der 70-Jährige bereits die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes und vier Auszeichnungen beim Europäischen Filmpreis gewonnen. Bald könnten weitere Ehrungen hinzukommen: Die deutsch-österreichisch-französische Koproduktion «Liebe» ist für fünf Oscars nominiert.