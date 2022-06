Im vergangenen Jahr pfiffen junge Schiedsrichter aus dem Emsland erstmals auch Spiele im Nachbarland. Im November war der Fresenburger Schiedsrichter Patrick Andrees in Begleitung seines Assistenten Alexander Herbers aus Lathen und des Schiedsrichterbetreuers Hermann Wortelboer aus Rütenbrock in das niederländische VV Ter Apel gereist, um das Spiel der 2. Amateurklasse Nord Ter Apel gegen SV Barger Oosterveld zu leiten. „Wir tauschen pro Halbserie in je zwei Bezirks- und Landesligaspielen Schiedsrichter mit den Niederlanden aus“, erläuterte Peter Bartsch. Der Schiedsrichterlehrwart des Fußballkreises Emden hatte den grenzüberschreitenden Einsatz der Referees 2009 initiiert. „Zuerst haben wir auf Kreisebene angefangen. In der letzten Saison sind wir dazu übergegangen, Spiele auf Bezirksebene mit Schiedsrichtern aus dem Nachbarland zu besetzen“, so Bartsch. Seit diesem Spieljahr seien neben den Kreisen Emden und Leer Unparteiische aus dem Raum Cloppenburg und dem Emsland in den Austausch eingebunden.

Auch wenn die Fußballregeln identisch sind, machte Andrees neue Erfahrungen in der niederländischen Amateurklasse. „Vor dem Spiel treffen sich Schiedsrichter, Offizielle und Trainer in einem separaten Raum und trinken gemeinsam Kaffee“, berichtete der 20-jährige Fresenburger. Während der Partie hat Andrees ebenfalls Unterschiede ausgemacht. „Entscheidungen werden in den Niederlanden schneller akzeptiert“, stellte der deutsche Unparteiische positiv fest.