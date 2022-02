Sturm Eunice - Großbritannien FOTO: Jane Barlow Unwetter Höchste Wetterwarnung in London ausgerufen Von dpa | 18.02.2022, 09:32 Uhr | Update vor 10 Std.

Der britische Wetterdienst Met Office appelliert an die Menschen in Wales, dem Süden Englands und in London, zuhause zu bleiben. Grund ist der Sturm. Draußen droht Lebensgefahr.