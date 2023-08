Neuer Temperaturrekord droht Hitzewelle in Frankreich: Höchste Warnstufe in vier Departements Von dpa | 21.08.2023, 17:41 Uhr Nach einer verheerenden Hitzewelle 2003 in Frankreich, bei der hitzebedingt rund 15.000 Menschen starben, hat das Land ein Hitze- und Gesundheitswarnsystem eingeführt. Archivfoto: dpa/XinHua/Gao Jing up-down up-down

Die Hitzewelle in Frankreich nimmt an Intensität zu. Gesundheitsminister Rousseau befürchtet Temperaturen, „die in Frankreich noch nie gemessen wurden“.