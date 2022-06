Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down HG Butzko in Bielefeld Kumpel-Kabarett Von Thomas Wübker | 05.08.2011, 10:12 Uhr

„Das meiste Geld hab ich für Frauen und Autos ausgegeben. Den Rest hab ich verjubelt.“ Um dieses Bonmot des legendären Fußballers George Best bastelte der Kabarettist HG Butzko sein Programm „Verjubelt“, das er am Samstag im Zweischlingen in Bielefeld zeigt.