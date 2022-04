ARCHIV - Eine Hexenfigur in Wernigerode soll an das traditionelle Walpurgisfest erinnern. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Matthias Bein Tradition Hexen und Teufel übernehmen an Walpurgis im Harz Von dpa | 30.04.2022, 16:50 Uhr

Im Harz sind die Hexen und Teufel los, die Orte sind schaurig geschmückt: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird in vielen Orten wieder Walpurgis gefeiert. In Wernigerode erstürmten Kostümierte am Samstagnachmittag symbolisch das Rathaus. Viele Hundert Zuschauer sahen dem Spektakel auf dem Marktplatz zu, das für die Hexen und Teufel der Auftakt zur Walpurgisfeier ist. In vielen Orten gibt es Feiern und Konzerte. Am Nachmittag stehen traditionell Umzüge und Theateraufführungen für Kinder und Familien auf dem Programm. Am Abend werden Feuer entfacht, vielenorts gibt es um Mitternacht ein Feuerwerk.