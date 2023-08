Welches ist der schönste Badeort im Norden? Diese Frage gilt es nun zu klären! Im Rahmen unseres großen Sommerspezials „Urlaub mal anders“ haben unsere Reporter 15 Badeorte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern auf ihre „Urlaubstauglichkeit“ getestet. Darunter waren bekannte Urlaubsorte wie Sylt oder Langeoog, aber auch Geheimtipps wie Krakow am See oder der Dümmer.

Und jetzt sind Sie an der Reihe: Heute haben Sie zum letzten Mal die Chance, für den schönsten Badeort abzustimmen. Wer abstimmt, nimmt automatisch an unserer großen Verlosungsaktion teil. Zu gewinnen gibt es wertvolle Preise:

Eine 8-tägige Reise von noz Reisen nach Wismar für 2 Personen im Doppelzimmer Vier weitere Reisen von noz Reisen an die Nord- oder Ostsee für jeweils 2 Personen im Doppelzimmer Ein Hotelgutschein für 2 Übernachtungen im Maritim Strandhotel Travemünde inkl. Frühstück für 2 Personen im Doppelzimmer Ein Hotelgutschein für eine Übernachtung im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand inkl. Frühstück für 2 Personen im Doppelzimmer 5 x 100 € Gutschein von noz Reisen mit einem Mindestreisepreis von 500 € 10 x 50 € Gutschein von noz Reisen mit einem Mindestreisepreis von 300 € 15 x 30 € Gutschein von noz Reisen mit einem Mindestreisepreis von 200 €

Alle Gutscheine haben eine Einlöse-Frist von 6 Monaten. Der Ort mit den meisten Stimmen hat gewonnen. Teilen Sie gerne den Wettbewerb mit der Familie, Freunden und Bekannten, wenn Sie ihren Lieblingsbadeort unterstützen möchten. Heute um Mitternacht endet die Abstimmung. Am Samstag, 26. August, werden wir den Gewinner-Badeort bekanntgeben.

Hier können Sie abstimmen:

Welches ist der schönste Badeort im Norden? Wählen Sie Ihren Favoriten aus und stimmen Sie den Teilnahmebedingungen zu.