Während in Süddeutschland immer noch Temperaturen von über 20 Grad herrschen, geht es in Norddeutschland wesentlich herbstlicher zu. Nach vielen Regenschauern und wenig Sonne wird es auch in den kommenden Tagen zwar weiter relativ mild, bevor es wesentlich kühler wird, erklärt der Deutsche Wetterdienst.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Donnerstag, 12. Oktober:

Nach dem warmen Mittwoch sinken die Temperaturen am Donnerstag wieder unter die 20-Grad-Marke und es wird herbstlicher. Es bleibt bewölkt bei vereinzelten Schauern. Es wird nur noch um die 16 Grad warm. Auch in der Nacht ändert sich an der Wetterlage nicht viel, Temperaturrückgang auf Werte zwischen 6 und 12 Grad.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Freitag, 13. Oktober:

Am Freitag bleibt es bewölkt, bei weiterhin milden Temperaturen um 18 bis 22 Grad. Es wird im Laufe des Tages aber immer mehr Regenschauer geben. In Nacht kann es regnen, bei Tiefstwerten zwischen 12 und 15 Grad.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Samstag, 14. Oktober:

Das Wochenende startet mit Tageshöchsttemperaturen am Samstag um die 15 Grad. Morgens wird es Regenschauer geben. Abends wird es dann noch ungemütlicher – es gibt Schauer und Gewitter. In der Nacht zu Sonntag wird es kühl bei nur sechs Grad, an der Küste etwas wärmer, um die 10 Grad. An der See kann es stürmisch werden.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Sonntag, 15. Oktober:

Am Sonntag sinken die Höchsttemperaturen weiter und nähern sich den normalen Werten für Mitte Oktober an. Es wird nur noch bis zu 11 Grad warm. An der See bleibt es stürmisch. In der Nacht zu Montag wird es dann nur noch 3 Grad warm, auf den Inseln immerhin noch 9 Grad.