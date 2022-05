ARCHIV - Der deutsche Sänger Herbert Grönemeyer steht auf der Bühne der ARD-Benefizgala in Leipzig. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Hendrik Schmidt Corona-Infektion Herbert Grönemeyer sagt Jubiläumstour ab Von dpa | 25.05.2022, 11:45 Uhr

Der Musiker Herbert Grönemeyer hat seine Jubiläumstournee „20 Jahre Mensch“ wegen einer Corona-Infektion abgesagt. Geplant waren acht Auftritte, wie das Künstlermanagement DBE am Mittwoch mitteilte. Der Auftakt sollte am Donnerstag in Hannover stattfinden.