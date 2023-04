Donau-Ries Klinik Foto: Stefan Puchner/dpa up-down up-down Prozesse Hepatitis-C-Infektion von 51 Patienten: Arzt vor Gericht Von dpa | 19.04.2023, 06:21 Uhr

Ein Narkosearzt bedient sich selbst an der Ampulle - und steckt Dutzende Patienten mit Hepatitis C an. Fünf Jahre nach dem Skandal an einem schwäbischen Krankenhaus kommt der Fall nun vor Gericht.