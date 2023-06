Die Eisenbahnladys der Ukraine Foto: Autorenkombinat/Moritz v. Lüpke/ up-down up-down Krieg Heldinnen der Unkraine - Doku über „Eisenbahnladys“ Von dpa | 08.06.2023, 00:20 Uhr

Die Eisenbahn ist in der Ukraine im Krieg überlebenswichtig geworden. Millionen von Flüchtlingen hat sie in Sicherheit gebracht. Arte zeigt in einer Reportage, wer für den Bahnbetrieb unerlässlich ist.