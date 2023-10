Einen Tag nach dem Feuer in einem Verwaltungsgebäude hat der Freizeitpark Heidepark Soltau am Donnerstag seine Tore wieder geöffnet. Aus Sicherheitsgründen hatten die rund 4500 Besucher am Mittwochnachmittag den Park verlassen müssen, verletzt wurde niemand. Der Brand in dem leerstehenden Gebäude im Eingangsbereich der Anlage war lokal begrenzt.

Die Besucher müssen den Freizeitpark verlassen. Foto: dpa/Sascha Thelen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Brandermittler untersuchten am Donnerstag das Gelände. „Wir können aktuell keine Aussage zur Ursache machen, sie ist komplett unbekannt“, sagte ein Sprecher der Polizei im Heidekreis. Solche Ermittlungen seien meist langwierig.

Großeinsatz für die Feuerwehr im Heidepark Soltau

Das Heide Park Resort informierte am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite über das Feuer im Freizeitpark:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot von etwa 160 Einsatzkräften vor Ort gewesen, hieß es in einer Mitteilung. Das leerstehende Gebäude befand sich im Eingangsbereich der Anlage, aber nicht in der Nähe der Besucherströme. Die Nachlöscharbeiten fanden noch bis zum Abend statt.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen vor dem Freizeitpark Heidepark Soltau. Foto: dpa/Sascha Thelen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Das Feuer ist um 14.30 Uhr aus unerklärlichen Gründen ausgebrochen“, sagte eine Sprecherin des Parks am Mittwoch. Die Räumung habe in etwa einer Stunde gut funktioniert.