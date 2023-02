Nach der verheerenden Erdbebenkatastrophe in der Südtürkei und Syrien hat ein weiteres Mal die Erde gebebt, diesmal in Hatay. Foto: Ahmed Deeb/dpa up-down up-down Provinz Hatay betroffen Nach verheerender Katastrophe: Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert Südosttürkei Von dpa | 20.02.2023, 18:59 Uhr

Erneut bebt in der von dem verheerendem Erdbeben betroffenen Gebiet in der Südosttürkei die Erde. Diesmal in einer Stärke von 6,4. Das Epizentrum liegt ebenfalls in der südtürkischen Provinz.