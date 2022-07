Eine Überraschung war sicherlich die 17-jährige Lokalmatadorin Anna Sandmann, Anfang Mai in Blievenstorf ohne Fortune, dann in Zeiskam siegreich, und jetzt vor der eigenen Haustür fuhr sie mit 142,73 Punkten in der kombinierten Wertung auf Rang vier. Es siegte der bärenstarken Arndt Lörcher (Wolfenbüttel/130,16) vor Thorsten Zarembowicz (Viernheim/132,38), der 2010 Einzel- und Mannschaftsweltmeister der Einspänner war. Vor Sandmann schob sich auch noch Stefan Schottmüller (Kraichtal/142,62). Trotz des abschließenden schweren Hindernisfahrens – kein Gespann kam ohne Zeitfehler aus dem Parcours – schob sich Sandmann mit ihrem „besseren Gespann“ nach Platz acht nach Dressur und Gelände in Medaillennähe vor. Mit ihrem zweiten Gespann erreichte die Auszubildende Rang 19 bei 38 Zweispännern. „Mit dem Erfolg habe ich nicht gerechnet, zumal ich in beiden Gespannen andere Anspannungen getestet habe und Pferde für eine eventuelle WM-Teilnahme qualifizieren musste“. Der Erfolg lässt für die nächsten WM-Sichtungen hoffen. Bei den starken deutschen Gespannen liegt ein WM-Startplatz im slowakischen Topolcianky aber noch in weiter Ferne.

Lähdens Weltmeisterin Carola Diener, die die Saisoneinlaufprüfung in Blievenstorf Anfang Mai nach einjähriger Turnierpause gewonnen hatte, kam nicht über einen zehnten Platz in der Gesamtwertung trotz eines Dressursieges zum Auftakt nicht hinaus. „Sie war nicht mit ihrem besten Gespann am Start, da sie noch Pferde für eine WM-Teilnahme qualifizieren musste“, sagte Bundestrainer Lohrer. „Wir wissen aber, was wir an der exzellenten Fahrerin haben.“ Nimmt man die beiden vor Diener platzierten Niederländer heraus, rangiert die Stallmeisterin im Fahrstall Sandmann auf Rang acht. Mit ihrem zweiten Gespann kam sie auf Platz 18 ins Ziel. Der dritte Lähdener Fahrer Adolf Fischer beendete die Sichtung auf Platz 24, in der bereinigten deutschen Wertung auf Rang 19.

Eine überzeugende Leistung lieferte der 44-jährige Haselünner Martin Brümmer bei seinem ersten Turnier der schweren Klasse mit Rang 30 in der „Kombi“. „Ich bin zufrieden, wenn ich mir auch in der Dressur ein paar Punkte mehr gewünscht hätte. Im Gelände lief es gut. Im Hindernisfahren habe ich mir durch mangelnde Konzentration sechs Strafpunkte zu viel abgeholt.“ Der Kutscher brauchte sich über mangelnde Anerkennung nicht zu beklagen. „Für mich heißt das jetzt, ich werde mit meinen Arabo-Friesen trainieren, trainieren und nochmals trainieren.“