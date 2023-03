Sexismus und Rassismus bei Londoner Polizei Foto: Petr David Josek/AP/dpa up-down up-down Kriminalität Harter Bericht über Londons Polizei Von dpa | 21.03.2023, 04:16 Uhr

Ein Polizist als Serienvergewaltiger verurteilt, ein anderer als Mörder. Einzelfälle? Mitnichten. In der Londoner Polizei sind Skandale an der Tagesordnung. Nun stellen Kritiker die Behörde in Frage.