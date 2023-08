Theater Harry Potter - Josef Ellers lebt den Traum von Millionen Von dpa | 25.08.2023, 10:22 Uhr | Update vor 1 Std. Backstage-Besuch bei Harry Potter Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

Mehr als 1000 Menschen sollen sich am Samstag in Harry Potter verwandeln, um zum 25. Jubiläum des Welterfolgs in Hamburg einen Rekord zu knacken. Josef Ellers ist dann allerdings nicht dabei.