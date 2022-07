Eine heitere Reise mit Pferd, Kuh, Schwein und Gans – und mit Dingen, die man für Gold nicht kaufen kann. Hans begleitet seinen Bruder Veit. Sie begegnen Schlitzohren und Gaunern, die alle den lebensfrohen Hans übertölpeln wollen. Doch dieser schaut immer positiv in die Zukunft und in die Vergangenheit. Jeden Fehler deutet Hans in einen Erfolg um. Ein unerschütterlicher Optimist.

Das kann seinen Bruder Veit schon ganz schön wütend machen. Schließlich geht es dem doch in erster Linie ums bequeme Leben mit viel leckerem Essen. Doch mit Hans ist eben alles leichter, interessanter und viel spannender.

Karten sind bei der „Guten Stube“ in Lemförde, Tel. 05443/1825, oder an der Tageskasse erhältlich. Kinder zahlen zwei, Erwachsene drei Euro. Informationen und Vorbestellungen auch unter kulturbunt@web.de.