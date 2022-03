IHK FOTO: Bernd Wüstneck Panorama Handelskammern: Länder müssen bei Elbschlick zusammen lösen Von dpa | 01.03.2022, 13:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Wirtschaft im Norden hat die drei Anrainerländer an der Unterelbe aufgefordert, das Dauerproblem Elbschlick gemeinsam zu lösen. „Wir fordern die norddeutsche Politik und Verwaltung mit aller gebotenen Dringlichkeit auf, hierbei an einem Strang zu ziehen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Handelskammer Hamburg sowie der Industrie- und Handelskammern Schleswig-Holstein, Stade sowie Lüneburg-Wolfsburg. „Wer diese gemeinsame Aufgabe grundsätzlich in Frage stellt, legt letztendlich Hand an die Wurzel des gemeinsamen Wohlstandes im Unterelberaum.“