Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Altengamme am Donnerstagmittag tödlich verletzt worden. Ein Trike war in eine Fußgängergruppe gefahren.

Ein Mann, mutmaßlich der Vater des Kindes, sei bei dem Zusammenstoß mit dem Trike schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein weiteres Kind sowie eine erwachsene Person erlitten zudem leichte Verletzungen.

43-Jährige erfasste Vater und Sohn mit Trike

Den bisherigen Erkenntnissen des VUD zufolge war der 41-jährige Vater mit seinem elf Jahre alten Kind aus einem in Richtung Geesthacht fahrenden Linienbus an der Haltestelle Gammer Weg (Süd) ausgestiegen. Als beide anschließend die Fahrbahn hinter dem Bus querten, wurden sie von einer 43-Jährigen erfasst, die mit ihrem Trike in Richtung Kirchwerder unterwegs war.

Für den Elfjährigen kam jede Hilfe zu spät

Der 11-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein Rettungswagen transportierte den schwer verletzten Vater zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die 43-Jährige wurde ebenfalls schwer, ihr 15 Jahre alter Sohn (Sozius) leicht verletzt. Neben mehreren Rettungswagen war an der Unfallstelle auch der Rettungshubschrauber „Christoph Hansa“ eingesetzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Beamte mit einem 3D-Scanner und ein Sachverständiger unterstützten die Ermittler des VUD Bei der Verkehrsunfallaufnahme. Zudem fertigte der Polizeihubschrauber „Libelle 2“ Aufnahmen von der Unfallstelle.



Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeugen und Angehörigen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0404286/56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer

Polizeidienststelle zu melden.