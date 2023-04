Großbrand in Hamburg Foto: dpa/Jonas Walzberg up-down up-down Feuer in Rothenburgsort Großbrand in Hamburg ist auch am Ostermontag noch nicht gelöscht und | 10.04.2023, 10:10 Uhr Von Dana Ruhnke dpa | 10.04.2023, 10:10 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen stehen in Hamburg zwei Lagerhallen in Flammen. Die Löscharbeiten werden wohl auch noch den ganzen Montag andauern. Einsatzkräfte sprechen von einem „außergewöhnlichen Einsatz“, dem größten seit einem Jahrzehnt.