Halloween steht vor der Tür und wieder einmal stellt sich die Frage: Welche Verkleidung ist die richtige für die Party? Oft werden die Trends von den aktuellen Erfolgen der Popkultur bestimmt. In den vergangenen Jahren waren zum Beispiel die Charaktere von „Stranger Things“ oder „Haus des Geldes“ hoch im Rennen.

Geht man nach den diesjährigen Hits aus der Film- und Musikwelt, könnten die Halloween-Kostüme deutlich bunter und fröhlicher ausfallen als gewohnt.

Nach den Kino-Verkaufsschlagern: Barbie und Ken oder Oppenheimer?

Das erste Halloween nach den Kinosommer-Hypes: Der „Barbie“-Film von Regisseurin Greta Gerwig ließ die Kinokasse klingeln und versetzte ganz Deutschland in ein Pink-Fieber. Da wundert es nicht, dass Kostüme als Barbie und Ken zu Halloween angesagt sind. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich passend zu kleiden – Hauptsache die Kleidung ist pink. Inspiration bieten verschiedene Szenen aus dem Barbie-Film: Barbie und Ken als Cowgirl und Cowboy oder in pinkem Kleid und pinkem Anzug.

In einer Szene aus dem Barbie-Film fahren Margot Robbie (als Barbie) und Ryan Gosling (als Ken) in einem pinken Auto. Foto: dpa/Warner Bros. Entertainment

Dann gibt es da noch das andere Team: Die Oppenheimer-Fans. Auch der Oppenheimer-Film war bei Kinobesuchern sehr beliebt. Um sich wie Oppenheimer zu kleiden, ist ein Anzug – am besten in braun oder grau – und ein Fedora oder Zylinder essentiell. Abgerundet wird das Outfit von einer Pfeife.

Cillian Murphy (als J. Robert Oppenheimer) in einer Szene des Films Oppenheimer. Foto: dpa/Universal Pictures/Melinda Sue Gordon

Kleines Krabbeltier ganz groß: Die Bettwanze

Auf Tiktok kursiert derzeit eine eher mit Ironie zu genießende Kostüm-Idee: die Bettwanze. Die französische Hauptstadt Paris machte in den vergangenen Wochen negative Schlagzeilen durch eine angebliche „Bettwanzen-Plage“. Besonders in den sozialen Netzwerken wurden Videos und Fotos von den kleinen Krabbeltieren geteilt. Viele machen sich mittlerweile einen Spaß daraus und zeigen sich verkleidet als Bettwanze in Videos auf Tiktok. Warum also nicht auch als Bettwanze zu Halloween verkleiden?

Superstar für einen Abend: Verkleiden als Taylor Swift

Ihr Name bestimmt zur Zeit die internationale Popwelt: Taylor Swift. Während sich in den vergangenen Jahren eher „Swifties“ – so nennen sich die Fans des Popstars – wie ihre Ikone verkleidet haben, könnte die Kostüm-Idee in diesem Jahr schon deutlich beliebter sein. Kein Wunder, denn es gibt viele verschiedene Varianten, die Idee umzusetzen. Hier mal ein Vorschlag: Um die Bühnenoutfits von Taylor Swift nachzustellen, gilt die Devise, je mehr Glitzer desto besser. Denn nicht nur die meisten Outfits, sondern auch das Mikrofon der 33-Jährigen sind mit Strass besetzt.

Mit ihrer „Eras Tour" ist die Sängerin Taylor Swift momentan unterwegs. Foto: dpa/Shanna Madison

Mit Wednesday zum Grusel-Faktor

Eine eher gruselige Kostüm-Idee hat den Absprung aus dem vergangenen Jahr geschafft: Die Horrorkomödie „Wednesday“ wurde 2022 an Halloween veröffentlicht und ist eine der erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes Netflix. Die Hauptfigur Wednesday Addams inspirierte schon an Karneval viele Kostümierte, passt aber noch besser zu Halloween. Authentisch wird das Kostüm durch schwarze Kleidung mit weißem Hemd – wie eine Schuluniform. Dunkles Make-Up und geflochtene Zöpfe komplettieren den Look.