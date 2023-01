Geschlossener Strand Foto: Dave Hunt/AAP/dpa up-down up-down Tiere Hai-Alarm! Bekannter Strand in Sydney gesperrt Von dpa | 03.01.2023, 07:50 Uhr

In Down Under ist gerade Sommer. Viele zieht es an die Strände. Doch mehr als ein Dutzend Hammerhaie sorgen bei den Badegästen für einen Schreckmoment.