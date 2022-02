Blaulicht FOTO: David Inderlied Panorama Haare verfangen sich in Rolltreppe: Frau beleidigt Retter Von dpa | 27.02.2022, 09:36 Uhr | Update vor 51 Min.

Eine Frau hat sich am Hauptbahnhof in Hannover mit ihren Haaren in einer Rolltreppe verfangen und nach Polizeiangaben herbeigerufene Rettungskräfte beleidigt. 24-Jährige sei ausfallend geworden, als sie nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden sollte, hieß es.