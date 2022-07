HANDOUT - Die Kreuzigungsszene des Isenheimer Altars nach der Restaurierung im Unterlinden-Museum in Colmar. Foto: -/Musée Unterlinden, Colmar./dpa FOTO: - up-down up-down Kunst Grünewalds Isenheimer Altar in neuem Glanz Von dpa | 04.07.2022, 12:19 Uhr

Der Isenheimer Altar in Colmar ist eines der wichtigsten Werke in der Geschichte der Sakralkunst. In jahrelanger Arbeit wurde er ungewöhnlich aufwendig restauriert. Jetzt gibt es viele Überraschungen zu entdecken.