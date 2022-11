«Grump» Foto: Christine Schroeder/Arsenal Film up-down up-down Kinostart „Grump“ - ein finnisch-skurriles Roadmovie Von dpa | 22.11.2022, 12:41 Uhr

Ein Landwirt hat schlechte Laune - immer. Bald tritt er eine Reise in seine Vergangenheit an und landet in der Großstadt.